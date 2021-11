Ukraine : pourquoi la Russie masse-t-elle encore ses troupes à la frontière ?

Les Européens et la Russie s'accrochent de nouveau au sujet de l'Ukraine. La situation y est explosive depuis l'annexion en 2014 de la Crimée par Moscou. Surtout que Kiev est toujours conflit avec des séparatistes prorusses dans l'Est de son territoire. Et les tensions sont encore montées d'un cran ces derniers jours. Washington et Bruxelles ont exprimé leur inquiétude face à un récent déploiement de troupes russes à la frontière du pays.

Lundi soir, lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a qualifié de "provocation" des exercices militaires menés par Washington et l'Otan en mer Noire. Le président russe "a attiré l'attention sur la nature provocatrice des exercices de grande ampleur menés par les États-Unis et certains de leurs alliés en mer Noire, qui renforcent les tensions entre la Russie et l'Otan", selon le Kremlin.

A Washington, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a rejeté les critiques contre les manœuvres américaines. Les activités militaires russes près de l'Ukraine "nous préoccupent toujours", a-t-il affirmé. Selon lui, les Etats-Unis sont transparents sur leurs exercices militaires et publient des communiqués de presse sur le sujet, détails et photos à l'appui.

"Tous nos exercices sont défensifs par nature, et ils s'inscrivent dans le cadre de nos alliances (...) dans la région", a-t-il dit. A contrario, "il n'y a eu aucune transparence du côté russe sur cette concentration de forces dans la partie ouest de leur pays", a-t-il ajouté. Des photos satellites attestent de ce déplacement massif de troupes.

“Notre inquiétude est que la Russie fasse la grave erreur de tenter de reproduire ce qu’elle a fait en 2014, quand elle a amassé ses forces le long de la frontière et est entrée en territoire souverain ukrainien, tout en affirmant à tort avoir été provoquée”, s'est alarmé vendredi le Secrétaire d'État américain Antony Blinken.