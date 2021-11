Plus qu'un match, et c'est réglé ? Après sa victoire en Ligue des nations avec un succès 2-1 face à l'Espagne en finale à Milan le dimanche 10 octobre, l'équipe de France peut valider son billet pour la Coupe du monde 2022 samedi 13 novembre face au Kazakhstan au Parc des princes (20h45 sur M6).

Plusieurs cas de figure sont envisageables. Le plus simple : si les hommes de Didier Deschamps s'imposent face à la sélection de Talgat Baysufinov, qui n'a pas remporté le moindre match dans son groupe D, sa place au Qatar sera garantie. En cas de match nul ou de défaite, il faudra espérer faire mieux que la Finlande, qui affrontera dans l'après-midi (15h) la Bosnie-Herzégovine.

Si les Finlandais font mieux que les Bleus, ils reviendront à un ou deux points des Bleus et auront l'opportunité de les dépasser lorsqu'ils les affronteront mardi prochain. Une 2e place ne serait pas synonyme d'élimination, mais de barrages pour accéder à la Coupe du monde. Un scénario catastrophe reste envisageable : si la France perd ses deux matches à venir, que la Finlande gagne les siens et que l'Ukraine s'impose contre la Bosnie-Herzégovine et finit avec une meilleure différence de but, les Bleus pourraient être privés de mondial.