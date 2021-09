Les infos de 6h - Ukraine-France : "on va tout faire pour inverser cette tendance", assure Deschamps

L'équipe de France de football est décidément à l'arrêt. Sur le chemin de la Coupe du monde 2022, les Bleus ont signé leur deuxième match nul de la semaine. Après la Bosnie mercredi, nouveau 1-1 samedi 4 septembre, cette fois-ci face à l'Ukraine. Il s'agit du cinquième match consécutif sans victoire.

Une collection de matchs nuls qui portent bien leur nom et un bilan comptable maigrelet depuis une semaine dans cette campagne de qualifications, selon Didier Deschamps. "Deux matchs où il y a six points et on en prend deux, ce n'est pas à la hauteur de notre ambition bien évidemment", a réagi le sélectionneur à l'issue de la rencontre Ukraine-France.

Les rencontres défilent, mais les problèmes restent identiques : choix tactiques hasardeux, joueurs perdus, manque d'envie ou encore erreurs individuelles criantes, tout additionné, cela fait beaucoup. "Des événements qui ne sont pas favorables peuvent arriver dans certaines périodes, l'essentiel est de ne pas renoncer, bien au contraire, on va tout faire pour inverser cette tendance", a ajouté Didier Deschamps.

Mardi, les Bleus affronteront la Finlande, devenue leur principal adversaire dans ce groupe de qualifications, à Lyon lors d'un match escorté de pression et d'enjeux insoupçonnés il y a encore quelques semaines. Et quand rien ne va : Aurélien Tchouaméni, révélation de ce rassemblement, est blessé à la cheville, incertain pour la rencontre.

