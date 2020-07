publié le 18/07/2020 à 17:55

Ce samedi 18 juillet en début d’après-midi à Vaux-sur-Seine dans les Yvelines (78), un père a tué par balles son fils policier avant de se suicider. L'accident a eu lieu au domicile du commandant de police de la Compagnie Départementale d’Intervention du 95.

Ce commandant hébergeait depuis plusieurs semaines son père qui, selon les premiers éléments, souffrait de problèmes psychiatriques. Selon nos informations, cet homme, également adepte de tir sportif, a abattu son fils policier, avant de retourner l’arme contre lui et de se donner également la mort.



Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de ce drame familial. Des témoins font état d’une dispute qui aurait éclatée ce vendredi entre le père et le fils. Le commandant de police laisse derrière lui une petite fille de 4 ans.