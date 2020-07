Meurtre en haute mer : qui se cache derrière le naufrage du voilier "l'Intermezzo" ?

publié le 18/07/2020 à 14:01

Dans ce nouvel épisode de Crimes Solaires, Jean-Alphonse Richard nous emmène vers les côtes sauvages et découpées de l'Algarve, au Portugal. Des rivages battus par les vents et par l'océan, brûlés par un soleil de plomb. Tout au bout de la péninsule, le Cap Saint-Vincent qui regarde vers l'Afrique. Les tempêtes y sont ici imprévisibles.

Et c'est l'une d'elles, au mois d'août 2006, qui va mettre au jour un mystère criminel et une effrayante saga familiale : le naufrage d'un voilier de plaisance, "l'Intermezzo", et ses mystères. Comment un paisible retraité français s'est retrouvé pris au piège d'un couple ?



Un homme et une femme traînant derrière eux une incroyable histoire et une ribambelle de secrets. Qui sont donc ces routards des mers qui, cet été-là, ont commis le pire ? Comment la mort est-elle venue frapper en haute-mer alors que rien ne laissait présager un tel drame ?



L'invité de "Crimes solaires"

Arnaud Bizot, journaliste à Paris Match.