et AFP

publié le 18/07/2020 à 08:55

Les images rappellent les flammes qui avaient ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Samedi 18 juillet matin, les pompiers de Nantes ont été appelés afin d'intervenir sur un incendie au sein de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de la ville.

L'incendie s'est déclaré samedi matin à l'intérieur, ont indiqué à l'AFP les pompiers de Loire-Atlantique. "Le feu n'est pas maitrisé, il est en cours d'attaque. C'est un feu important", a indiqué le Codis à l'AFP, précisant que les pompiers avaient été alertés à 7h44 et que 60 d'entre eux avaient été dépêchés sur les lieux.

Les images ont très vite fait le tour des réseaux sociaux, et le feu est impressionnant et restait encore non maîtrisé un peu avant 9h00 selon France Bleu. Les pompiers invitent les badauds à ne pas fréquenter le secteur afin de ne pas gêner les opérations en cours.

La cathédrale de Nantes, qui date du XVe siècle, avait déjà été en partie ravagée par les flammes en 1972.