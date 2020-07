publié le 18/07/2020 à 12:01

La frayeur a été de courte durée pour les voyageurs du terminal 4 de l'aéroport d'Orly, dans le Val-de-Marne. En effet, ce samedi 18 juillet un incendie a eu lieu à proximité de l'aéroport francilien, obligeant l'évacuation des passagers se trouvant dans cette partie de l'aérogare, relaient plusieurs témoignages sur Twitter. Mais l'incident n'a duré que quelques minutes, la source des flammes étant rapidement identifiée et maîtrisée.

Un bus qui effectuait la navette entre Paris et l'aéroport a pris feu ce samedi 18 juillet au matin, dégageant une fumée importante et provoquant la réaction des services sur place. Selon nos confrères de France Bleu, aucun blessé n'est à déplorer et rapidement les voyageurs ont été autorisés à revenir dans l'enceinte du terminal 4. Des images n'ont alors pas tardé à fleurir sur les réseaux sociaux.