publié le 06/04/2021 à 06:15

Tentative d'apaisement ce mardi 6 avril entre Bruxelles et Ankara. La présidente de la Commission européenne, Ursula Van der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, sont reçus par le président turc Erdogan. Mais la réconciliation peut-elle avoir lieu entre les deux ?



La Turquie est de nouveau fréquentable par certains aspects. On est loin des déclarations va-t'en guerre de 2020 de Recep Erdogan, qui a mis en doute la santé mentale d'Emmanuel Macron et qualifiant la France de raciste. Souvenez-vous aussi de ces navires turcs d'exploration gazière dans les eaux territoriales de la Grèce et de Chypre, de l'implication d'Ankara dans les conflits en Syrie, en Lybie, en Irak ou dans le Nagorny Karabakh...

Après avoir menacé de sanctions, l'Union européenne estime aujourd'hui qu'Erdogan tend la main et qu'on peut tenter de renégocier avec lui sur l'Union douanière, sur les refugiés, ou encore les visas accordés aux ressortissants turcs..



Mais attention, il reste des points sensibles qu'Ursula Van der Leyen et Charles Michel devront absolument aborder : pourquoi la Turquie s'est elle retirée de la convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes ? Et pourquoi une telle répression du parti pro-kurde HDP ? Sans compter les multiples arrestations arbitraires...

Pourquoi la Turquie a besoin de cette main tendue

Économiquement, le pays souffre beaucoup, avec une inflation de plus de 15% chaque année depuis 5 ans. La cote de popularité de Recep Erdogan s'effrite. Et pour la première fois en 18 ans, le président n'est pas sûr d'être réélu en 2023.

Pourquoi se réconcilier avec la Turquie

On est loin du rêve turc d'intégrer l'Union Européenne, un rêve balayé depuis que Recep Erdogan s'est transformé en dirigeant autoritaire, depuis le coup d'État raté de 2016. Mais la Turquie possède quand même la deuxième armée de l'Otan, et elle accueille surtout sur son territoire 4 millions de réfugiés syriens, des réfugiés qu'elle empêche d'entrer chez nous contre rétribution financière. La Turquie, on en a besoin.



Mais au sein de l'Union européenne, tout le monde n'est pas d'accord sur la ligne à tenir face à Ankara. L'Allemagne, où vivent 3 millions de Turcs, a toujours été pour la négociation avec Recep Erdogan. Pour la Grèce ce n'est pas pareil. "À l'école primaire, on apprend que la Turquie est notre ennemi", nous raconte un député grec. Tous les jours, des avions turcs décollent de Smyrne vers la Grèce et Athènes redoute une invasion militaire. Les Grecs soutenus par les Français. Pour l'Élysée, l'équilibre actuel est fragile, Erdogan doit clarifier sa position : "La Turquie est-elle avec nous ou contre nous ?", interrogeait encore récemment Emmanuel Macron, en tout cas aujourd'hui, il ne faut pas rompre le lien.