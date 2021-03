publié le 24/03/2021 à 13:22

Une mise en garde. Emmanuel Macron assure que lors de la prochaine élection présidentielle, la Turquie va effectuer des "tentatives d'ingérence". Une nouvelle déclaration qui marque les relations exécrables entre Paris et Ankara depuis un an. "Évidemment. Il y aura des tentatives d'ingérence pour la prochaine élection. C'est écrit, et les menaces ne sont pas voilées", a déclaré le président de la République, interrogé dans le cadre d'un documentaire de l'émission C dans l'air de France 5.

Évoquant la brûlante controverse sur la question religieuse, déclenchée après son discours à l'automne sur "le séparatisme islamiste", Emmanuel Macron a fustigé "une politique de mensonges d'État relayés par les organes de presse contrôlés par l'État turc", ainsi que "par certaines grandes chaînes contrôlées par le Qatar".

Recep Tayyip Erdogan a déjà été accusé d'ingérence électorale, notamment en Allemagne, quand il avait demandé aux électeurs germano-turcs de voter contre le parti d'Angela Merkel en 2017.

Vers une "relation apaisée" ?

"Il faut qu'on soit très lucide", a poursuivi Emmanuel Macron, dont les relations avec son homologue turc ont été extrêmement tendues avant un début de dégel il y a quelques mois.

"J'ai noté depuis le début de l'année une volonté d'Erdogan de se réengager dans la relation. Je veux croire que c'est possible", a déclaré le président français, se défendant de toute "animosité à l'égard de la Turquie".

"Mais je pense qu'on ne peut pas réengager (une relation) quand il y a des ambiguïtés. Je ne veux pas réengager une relation apaisée s'il y a derrière de telles manœuvres qui se poursuivent", a ajouté le chef de l'État.

Nous avons besoin de clarifier la place de la Turquie dans l'Otan Emmanuel Macron dans "C dans l'air" Partager la citation





Les relations bilatérales se sont dégradées avec l'offensive turque en octobre 2019 contre les forces kurdes en Syrie, alliées des Occidentaux. L'interventionnisme turc en Libye, en Méditerranée orientale (où un incident a opposé des bâtiments turc et français en juin 2020) et la politique française contre l'extrémisme islamique ont ensuite creusé les antagonismes entre Paris et Ankara.

"La France a été très claire. Quand il y a eu des actes unilatéraux en Méditerranée orientale, nous les avons condamnés et nous avons agi en envoyant des frégates", a souligné

Emmanuel Macron, déplorant que l'Otan ne soit "pas suffisamment clair" avec Ankara. "Nous avons besoin de clarifier la place de la Turquie dans l'Otan", a-t-il estimé.

Un dialogue avec la Turquie

Cependant, "il faut un dialogue avec la Turquie, il faut tout faire pour qu'elle ne tourne pas le dos à l'Europe et n'aille vers plus d'extrémisme religieux ou des choix géopolitiques négatifs pour nous", a-t-il poursuivi. "C'est un partenaire sur des sujets sécuritaires, sur les sujets de migration", a rappelé le président français. L'UE et la Turquie ont conclu en 2016 un accord migratoire revenant à confier à Ankara la gestion de l'immigration illégale.



Soulignant que la Turquie accueillait sur son sol plus de trois millions de réfugiés syriens, M. Macron a estimé qu'elle avait "pris ses responsabilités". "Sur le sujet migratoire nous devons travailler avec la Turquie. S'ils (les Turcs) ouvrent les portes, vous avez trois millions de réfugiés syriens qui arrivent en Europe", a-t-il mis en garde.