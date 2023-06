Titanic : ce que l'on sait de la disparition d'un sous-marin près de l'épave du navire

Un petit sous-marin est porté disparu près de l'épave du Titanic. Le petit submersible peut emmener jusqu’à cinq personnes pour s’approcher du célèbre paquebot, situé aux larges des côtes canadiennes. Une opération de sauvetage a été lancée ce lundi 19 juin par les garde-côtes américains ainsi qu'un bateau et un avion canadiens.

La société américaine OceanGate, qui propose ces sorties, n’a pas précisé ni le nombre ni la nationalité de ces personnes. OceanGate a simplement dit, dans un communiqué, "explorer et mobiliser toutes les options pour ramener l'équipage en toute sécurité". L’équipage est en temps normal composé d’un pilote, d’un expert en soutien et de trois invités qui paient leur place 250.000 dollars pour huit jours d’expédition. Selon The Guardian, cinq personnes seraient à bord.

L’épave du Titanic, échouée et coulée en 1912, se situe à 600 km des côtes canadiennes de Terre-Neuve et repose à 3.800 mètres de profondeur. La plongée vers l’épave dure huit heures, en comptant la descente et la remontée.

La société de satellites Starlink, qui appartient à Elon Musk, est censée assurer les liaisons avec le petit sous-marin.



