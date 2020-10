publié le 25/10/2020 à 07:11

Il faisait partie des membres éminents d'Al-Qaïda. Les forces spéciales afghanes ont tué Abou Muhsin al-Masri, un important dirigeant du groupe terroriste islamiste, qui était également recherché par les États-Unis, a annoncé le service de renseignement afghan, ce samedi 24 octobre.

Cet Égyptien, considéré comme le numéro deux d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien, a été tué dans la province de Ghazni, dans le centre de l'Afghanistan, a annoncé sur Twitter la Direction nationale de la sécurité. Elle n'a pas donné d'autres détails sur l'opération et n'a pas indiqué quand elle avait eu lieu.

Le nom d'Al-Masri figurait sur la liste des terroristes les plus recherchés du FBI américain. Un mandat d'arrêt à son nom avait été émis par les États-Unis en décembre 2018, après son inculpation pour fourniture de soutien et de ressources à une organisation terroriste étrangère et pour complot en vue de tuer des citoyens américains, selon le FBI.

L'opération contre Al-Masri intervient alors que des pourparlers de paix sont en cours au Qatar entre le gouvernement afghan et les talibans. Ces négociations ont été organisées après un accord conclu en février dernier entre les talibans et les États-Unis, dans le cadre duquel les miliciens islamistes afghans se sont engagés à ne pas permettre à des extrémistes étrangers d'être présents sur le territoire de l'Afghanistan.