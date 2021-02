publié le 08/02/2021 à 15:22

Le monde entier a découvert son visage, ses mots et son phrasé lors de l'inauguration de Joe Biden. La poétesse Amanda Gorman a eu l'opportunité de montrer une nouvelle fois l'étendue de son talent lors du Super Bowl, un évènement qui mise davantage sur le spectacle flamboyant que sur la poésie politique.

Amanda Gorman a profité de ces quelques minutes devant des millions de téléspectateurs pour rendre hommage aux héros anonymes de la pandémie. La jeune femme de 22 ans a récité un texte évoquant deux éducateurs et une infirmière, qui se sont distingués par leur investissement durant la pandémie. C'était la première fois qu'un poète était invité à participer au Super Bowl.

Le chanteur canadien The Weeknd était chargé de la fameuse prestation de mi-temps. Il a investi 7 millions de dollars de son propre argent pour l'occasion et livré un spectacle très abouti sur le plan visuel avec plusieurs dizaines de choristes, un labyrinthe en néons et plus de cent danseurs sur la pelouse.