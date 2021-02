Super Bowl 2021 : qui est Tom Brady, légende vivante du football américain ?

publié le 08/02/2021 à 12:40

Le plus titré, le plus âgé et le premier "quarterback" à gagner le Super Bowl, un an après un changement de franchise. À 43 ans, Tom Brady défit tous les superlatifs du football américain. Considéré comme l’un des plus grands sportifs de l’histoire, la superstar de la NFL vient de réussir un nouvel exploit : décrocher un 7e trophée au Super Bowl, en 10 finales disputée dans une carrière hors-norme.

En arrivant dans le monde du foot américain, pourtant, il y a 20 ans, le Californien a eu besoin de se transformer pour s’imposer. C’est au sein des New England Patriots qu’il a pris de la carrure, puis a brillé en remportant 6 Super Bowls, entre 24 et 41 ans. Il y aura passé l’essentiel de sa carrière, avant de surprendre tout le monde en ne raccrochant pas, mais en déménageant en Floride l’an dernier rejoindre les Bucchaneers, une franchise modeste de Tampa Bay.

Controversé pour sa proximité avec Donald Trump, marié au mannequin Gisele Bündchen, Tom Brady est réputé pour suivre un régime strict, avoir une forte discipline et un mental d’acier. Mais ce qui lui aura permis de tenir aussi longtemps, c’est assurément son changement de jeu ces dernières années. Il lance dorénavant de plus courtes passes, se débarrasse du ballon plus rapidement et évite de prendre les coups.

Comme un symbole, sa victoire de dimanche (31-9) l'a été aux dépens de Patrick Mahomes, de 18 ans son cadet, qui en cas de doublé avec Kansas City pouvait instaurer une nouvelle dynastie. Au lieu de quoi, Brady a fait en sorte de continuer à écrire en lettres d'or sa prodigieuse saga : celle d'une légende vivante.