Sam et Bucky sont les rivaux de "The Falcon and the Winter Soldier"

publié le 08/02/2021 à 11:13

Il n'y a pas que WandaVision sur Disney+ pour les fans de Marvel. Très bientôt The Falcon and The Winter Soldier va venir apaiser votre faim de super-héros en attendant le retour des blockbusters au cinéma. A l'occasion du super Bowl 2021, Disney et Marvel ont dévoilé la bande-annonce de leur nouvelle série centrée, manifestement, sur la rivalité entre ces deux héros, éternels seconds rôles de la saga Captain America.

The Falcon and The Winter Soldier raconte l'après-Captain America. Maintenant que le héros incarné par Chris Evans a pris sa retraite, c'est à ses deux amis Bucky et Sam de prendre le relai. Le premier avec son bras de métal joué par Sebastian Stan et le second avec son armure ailée (Anthony Mackie) semblent devoir travailler ensemble. Mais ces deux habitués des missions en solo semblent avoir quelques difficultés à collaborer.

Super Bowl oblige, la bande-annonce de la série était riche en cascades, en explosions et autres séquences viriles. Heureusement, Sharon Carter (Emily VanCamp) est aussi de la partie pour calmer les démonstrations de nos deux héros. Les 6 épisodes de cette série qui appartient à la Phase 4 du développement du MCU, comme WandaVision, débarqueront sur la plateforme de Disney le 19 mars. Plus que quelques semaines à attendre...