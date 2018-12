et Benjamin Hourcade

publié le 13/12/2018 à 17:12

Sophie Pétronin, 73 ans, malade, est retenue prisonnière dans le Sahel où son fils multiplie les aller-retour dans l'espoir de prendre contact avec les ravisseurs. Un groupe jihadiste lié à al-Qaïda.



D'après Sébastien Chadaud-Pétronin, l'attitude du gouvernement condamne sa mère, le quai d'Orsay ayant refusé une offre de négociation. "Une proposition a été faite, j'ai pris la peine de discuter avec le quai d'Orsay qui lui a refusé cette option. Il a refusé de s'impliquer dans le travail que j'étais en train de mener", explique Sébastien Chadaud-Pétronin au micro de RTL.

Selon lui, les raisons de ce refus sont à chercher du côté d'Emmanuel Macron. "Mon analyse personnelle, c'est que le chef de l'État en a fait une affaire définitive, absolue, et ne veut pas, même pour un arrangement symbolique, entrer en discussion avec les gens qui sont en face de nous", s'étonne Sébastien Chadaud-Pétronin.

Il poursuit : "C'est extrêmement préjudiciable pour l'issue de cette affaire, pour la santé de ma mère, pour sa vie, elle est en train de mourir. Je regrette que nous soyons dans une situation aussi ferme et définitive puisqu'elle implique la mort de ma mère", déplore Sébastien Chadaud-Pétronin.



La dernière vidéo où apparaissait l'otage de 73 ans, longue de 7 minutes, avait été reçue mi-juin. Elle y apparaissait très fatiguée et le visage émacié, et en appelait au chef de l'État.