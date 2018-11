publié le 25/11/2018 à 13:54

"Maintenant ça suffit, ma mère est en train de mourir, et nous l'abandonnons", a déploré samedi 24 novembre Sébastien Chadaud-Pétronin, le fils de Sophie Pétronin, l'otage française détenue au Mali depuis près de deux ans.



Emmanuel Macron "doit clarifier sa position" sur l'éventuelle rançon pour libérer l'otage de 73 ans, a réclamé son fils. "Emmanuel Macron a le droit de sacrifier l'otage, en sa qualité de chef des armées, mais le sacrifice est la résultante d'un refus de négociation. Donc il a aussi un devoir de transparence, et je crois que dans la situation d'urgence, où on a tous peur qu'elle soit en train de mourir, s'il y a refus de négociation, je pense qu'il est temps maintenant de l'acter", a-t-il affirmé.

Sébastien Chadaud-Pétronin a entamé il y a une semaine un voyage au Sahel pour tenter d'intercéder en faveur de la libération de sa mère. "L'urgence, c'est de trouver un accord. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu en Afrique", a-t-il expliqué, de retour à Nouakchott après un passage à Bamako.

Un récent message vidéo très alarmant des ravisseurs

"Si tu entends ça, ma petite maman, garde de l'espoir, et accroche-toi parce que je continue, je ne lâcherai rien, je suis là, j'irai là où tu seras. Tant que tu vivras, je ferai tout pour te rejoindre", a-t-il lancé à l'adresse de Sophie Pétronin.



Dans une vidéo reçue le 11 novembre, l'otage française n'apparaît pas. "C'est uniquement un message des gens qui la détiennent, on la voit en photo, elle est sur fond d'écran, et elle est alitée", avait alors décrit son fils, en qualifiant d'"extrêmement préoccupant" le contenu de ce message. La dernière vidéo où apparaissait l'otage de 73 ans, longue de 7 minutes, a été reçue mi-juin. Elle y apparaissait très fatiguée et le visage émacié, et en appelait au chef de l'État.