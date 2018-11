Sophie Pétronin, otage française au Mali, "va de plus en plus mal"

publié le 12/11/2018 à 11:38

Otage depuis le 24 décembre 2016. L'état de santé de Sophie Pétronin, l'otage française détenue au Mali depuis près de deux ans, est très alarmant. Sébastien Chadaud-Pétronin, son fils, a visionné un nouveau message en vidéo, envoyé par les ravisseurs, qui lui fait craindre pour la vie de sa mère.



"C'est uniquement un message des gens qui la détiennent, on la voit en photo, elle est sur fond d'écran, et elle est alitée", a précisé son fils. "Ce qui est dit est extrêmement préoccupant. Ça sent la fin, ça sent le sapin. On est lucide", a-t-il poursuivi, "ça va mal, ça va de plus en plus mal, et on ne sait même pas si dans l'urgence on va pouvoir la sauver".

Il a ajouté que les "diverses personnes spécialistes", sans plus de précisions, qui ont analysé cette vidéo "nous demandent de nous armer de courage", a souligné Sébastien Chadaud-Pétronin qui dit être en contact avec le Quai d'Orsay. La dernière vidéo où apparaissait l'otage de 73 ans, longue de 7 minutes, avait été reçue mi-juin. Elle y apparaissait très fatiguée et le visage émacié, et en appelait au chef de l'État.

La septuagénaire qui, au moment de son enlèvement à Gao (nord Mali), le 24 décembre 2016, dirigeait une association d'aide aux orphelins, affirmait dans sa dernière vidéo redouter de devenir une otage sacrifiée après avoir été une otage oubliée.