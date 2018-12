Européennes : le Rassemblement national en tête des intentions de vote

et AFP

publié le 13/12/2018 à 15:54

Si les élections européennes avaient lieu dimanche, le Rassemblement national sortirait vainqueur du scrutin, avec une large avance. C'est le résultat d'un sondage Ifop diffusé ce jeudi 13 décembre.



Le mouvement des "gilets jaunes" semble porter la liste RN, qui progresse ainsi de 2 points en un mois et de 4 par rapport au mois d'octobre. Celle de La République en Marche alliée au MoDem recule pour sa part d'un point sur un mois et de 2 depuis octobre.

Le duo de tête devance nettement la liste des Républicains (LR) qui recule à 11% (-2 en un mois) et celle de La France Insoumise (9%, -1), selon cette enquête pour le quotidien L'Opinion.

La liste Debout la France (8%, +2) et celle d'Europe Ecologie Les Verts (8%, +1) font jeu égal, tandis que celle du Parti socialiste dévisse à 4,5% (-1,5). Elle est désormais talonnée par celle de Générations (3,5%, +1), devant les centristes de l'UDI (3%, -1).



Le sondage, réalisé avant les annonces sociales d'Emmanuel Macron lundi, ne proposait pas une éventuelle liste "gilets jaunes" pour le scrutin.



Viennent ensuite la liste du Parti communiste (2,5%, +0,5), une liste Résistons conduite par Jean Lassalle (2,5%, +0,5), devant celles des Patriotes de Florian Philippot, stable à 1%, et de l'UPR (0,5%, -0,5). Le scrutin européen doit avoir lieu dans plus de cinq mois, fin mai 2019.