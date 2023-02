Séismes en Turquie : "Je suis resté bloqué dix heures sous les décombres", témoigne un rescapé

L'aide internationale commence à affluer en Turquie au lendemain du séisme qui a ravagé le sud est du pays. Séisme qui a fait au moins 5.000 victimes en Turquie et en Syrie, et des milliers de blessés. La course contre-la-montre se poursuit ce matin pour tenter de sauver ceux qui peuvent l'être encore.

À Antioche, en Turquie, un rescapé raconte l'enfer dont il est sorti, après plusieurs heures passées sous les décombres : "Je suis resté bloqué 9,10 h sous les décombres. Beaucoup de gravats étaient tombés sur moi. Quelqu'un a essayé de me dégager par au-dessus. Moi, je poussais par en dessous. Il a d'abord sauvé ma femme, puis il est revenu me chercher. Que Dieu vienne en aide à tous les gens ici, on était avec eux en dessous. Certains y sont toujours. C'est terrible et j'en souffre", dit-il.

Les secouristes poursuivent mardi 7 février leurs recherches de rescapés, au lendemain du puissant séisme, une véritable course contre les heures qui passent et le froid glacial. Vingt-trois millions de personnes sont "potentiellement exposées, dont environ cinq millions de personnes vulnérables", a averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a promis son soutien sur le long terme.

