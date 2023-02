VIDÉO - Syrie : un bébé venu au monde durant le séisme retrouvé vivant

Une lueur d'espoir au beau milieu d'une catastrophe meurtrière. Alors que les habitants et professionnels turcs et syriens s'attèlent à chercher les survivants et victimes des séismes d'ampleur qui ont frappé les deux pays ce lundi 6 février, une émouvante découverte a été faite dans une petite localité de Syrie, rapporte l'AFP.

Parmi les décombres d'une maison à Jandaris, une ville située au nord-ouest de la Syrie, non loin de l'épicentre du séisme turc, les secouristes ont trouvé un bébé vivant, encore relié par le cordon ombilical à sa mère décédée. Un sauvetage d'autant plus incroyable que la petite fille est l'unique survivante d'une famille dont tous les autres membres sont morts dans l'effondrement de leur immeuble de quatre étages. Une cinquantaine d'habitations a été réduite en poussière dans ce secteur.

Dans cette localité frontalière de la Turquie, les secouristes ont en effet retiré les corps de son père, Abdallah Mleihan, sa mère, Aafra, ses trois sœurs, son frère et sa tante. Ceux-ci étaient portés disparus. C'est après cette découverte tragique que l'équipe est tombée nez à nez avec l'enfant : "Puis nous avons entendu un bruit alors qu'on creusait (…) nous avons déblayé et avons trouvé cette petite, Dieu soit loué", s'est souvenu Khalil Sawadi, un proche de la famille.

Ce dernier s'est empressé de venir en aide au nourrisson : "Nous l'avons coupé [le cordon ombilical, Ndlr] et mon cousin a transporté le bébé à l'hôpital", près d'Afrine, a-t-il expliqué. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on aperçoit un homme brandir au milieu des décombres un bébé nu, couvert de poussière, le cordon ombilical encore pendant. Alors que la température avoisinait zéro degré Celsius, un autre lui lance une couverture pour couvrir le nouveau-né. Des images qui contrastent avec les milliers de morts décomptées depuis lundi.

