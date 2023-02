Le bilan provisoire du séisme de magnitude 7,8 qui a durement frappé la Turquie et la Syrie lundi 6 février à l'aube, est monté à plus de 4.500 morts et plus de 16.000 blessés. Peu avant midi (heure française) un nouveau séisme de 7,5 a frappé le sud-est de la Turquie, a indiqué l’Institut sismologique américain. Toute la journée de ce lundi a été marquée par ces images terribles d'immeubles qui ont continué à s'effondrer de longues heures durant.

Dans le Xᵉ arrondissement de Paris, la communauté kurde et turque locale a vécu la situation avec effroi et espoir. Dans le centre culturel kurde, les chaînes d'information ont tourné en boucle et les visages sont restés fermés. Ils sont nombreux à avoir de la famille près de l'épicentre du séisme. Denise a ainsi passé la journée à chercher des nouvelles de sa grand-mère.

"Il n'y avait plus d'électricité donc plus de téléphone. Cela a mis quelques heures, mais elle va bien. Le problème, c'est la suite. On a des connaissances qui envoient des messages comme quoi, ils sont sous les immeubles. Je pense que ça va être encore pire", s'inquiète-t-elle au micro de RTL.

Pour Dénis, patron d'un restaurant connu des Turques parisiens, "tout le monde est terrifié. Chaque génération en Turquie vit avec ce fantôme du séisme qui menace. Tout cela s'est concrétisé. C'est le quotidien qui se brise". Tout le monde s'inquiète donc de voir le bilan encore s'alourdir dans les prochaines heures, mais tous ont voulu souligner l'entraide et la solidarité de la communauté.

RTL relaie l'appel de la Fondation de France qui lance un appel aux dons pour apporter une aide d'urgence. 100.000 € ont déjà été mobilisés. Si vous souhaitez venir en aide aux victimes, aux familles, vous pouvez donner vous rendre sur le site de la Fondation de France.

