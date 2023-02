Séismes en Turquie : le footballeur international Christian Atsu extrait des décombres

Un jour après la catastrophe, les conséquences des deux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie ce lundi 6 février se font ressentir. Parmi les nombreux portés disparus sous les décombres, que s'efforcent de sonder les équipes de secours, le footballeur ghanéen Christian Atsu vient d'être retrouvé ce mardi.

L'ancien joueur de Chelsea et de Newcastle évolue depuis l'été dernier dans le club turc d'Hatayspor, qui représente la ville d'Antakya (Antioche). C'est dans cette zone particulièrement touchée par le tremblement de terre que Christian Atsu était recherché depuis lundi, ont notamment expliqué nos confrères de 20 Minutes. Le footballeur avait disputé un match la veille, où il avait marqué un but décisif contre Kasimpasa.

Son coéquipier Onür Ergun et Taner Savut, le directeur d'Hatayspor, font encore partie des disparus. L’ex-gardien international turc et entraîneur de l'équipe, Volkan Demirel, a lancé un appel sur Instagram pour aider la région sinistrée. Sur Twitter ce mardi matin, les appels à l'aide des habitants d'Antakya pour retrouver un proche ou recevoir des soins se multiplient.

Outre la destruction de très nombreuses habitations et de certains sites archéologiques dans les deux pays, le bilan humain s'élève désormais à plus de 5.000 morts, dont plus de 3.419 en Turquie et plus de 1.600 en Syrie selon le décompte de l'Afad - l'organisme public turc de gestion des catastrophes - relayé par l'AFP.

