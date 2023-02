L'important séisme a fait plus des milliers de morts en Syrie et en Turquie.

Au lendemain des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, un chiffre effroyable : le bilan s'élève désormais à près de 4.500 morts, dont 3.000 côté Turquie et près de 1.500 côté Syrie. Les secours s'attèlent à retrouver les victimes et survivants depuis hier. Près de 8.000 personnes ont pu être sorties des décombres en Turquie, tout cela avec la pluie et la neige tombée en abondance par endroit.

Au total, 45 pays ont proposé leur aide. L'union européenne a activé son mécanisme de protection civile, 139 secouristes français sont donc sur place. Mais une question se pose ce matin : pourquoi en Turquie près de 3.500 édifices se sont effondrés, alors que les constructions dans la région doivent tenir compte des normes parasismiques ?

"Le problème qu'il y a en Turquie, c'est que l'application des règles parasismiques, établies par les ingénieurs parasismiques turcs, réclame d'avoir des ingénieurs qui suivent ces règles. Il faut bien comprendre que si vous ne contrôlez pas, la tendance est d'aller au moins cher : de s'affranchir des règles de ferraillage, d'avoir un béton un peu plus sableux que cimenté… Ce n'est donc pas du béton renforcé", explique le sismologue Jean Virieux.

Et le spécialiste d'ajouter qu'il est "un petit peu difficile de contrôler certains pays", dont la Turquie, qu'il définit bel et bien comme un "mauvais élève" en vigilance parasismique. "On peut se protéger, mais il faut pour cela une volonté politique et économique", conclut-il.

