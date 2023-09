Séisme au Maroc : "Cette chaîne solidaire, ça me rend fier d'être Marocain", dit Jamel Debbouze

Au Maroc, les secouristes tentent de rejoindre les villages de montagne les plus reculés. Même si retrouver des survivants relève de plus en plus du miracle, cinq jours après le séisme qui a frappé le sud de Marrakech et a déjà fait près de 3.000 morts, la solidarité s'organise à tous les étages, notamment avec des personnalités comme Gims ou Jamel Debbouze. Mercredi 13 septembre à Marrakech, l'acteur humoriste a participé à une opération de solidarité avec les sinistrés.

"Tout le monde vient déposer ici, soit de l'alimentaire, soit des choses aussi basiques que des couvertures, des pulls, des chaussettes, ça paraît con mais il fait très très froid là-haut", explique-t-il à RTL. Safa, elle, travaille dans une agence d'événementiel, qui a mis à disposition son entrepôt. "Elle s'est organisée spontanément, comme la plupart des gens qui sont ici. Elle a mis de côté son activité et elle s'est consacrée corps et âme à aider les gens dans le besoin", salue Jamel Debbouze.

"On sert de relais tout simplement. Et quand on voit des actions comme celle-là, c'est un travail d'équipe. Ce que je trouve formidable, c'est que ce soit le gouvernement, les ONG, les associations, la société civile, les artistes aussi... Ça fait une espèce de chaîne extrêmement organisée et solidaire. Ça, c'est très beau. Ça me rend davantage fier d'être Marocain", ajoute l'humoriste.



Avec RTL, la Fondation de France se mobilise pour aider le Maroc et les sinistrés du séisme qui a frappé le pays dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Il est possible de faire un don, soit par chèque bancaire libellé à l’ordre de : Fondation de France – Solidarité Maroc, 60509 Chantilly Cedex, soit en ligne : www.fondationdefrance.org (don sécurisé).