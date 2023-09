Séisme au Maroc : qui sont les Français morts lors de la catastrophe ?

Le séisme au Maroc a fait des victimes parmi les ressortissants français. Quatre d'entre eux sont morts, 15 autres ont été blessés, selon un bilan provisoire communiqué par le ministère des Affaires étrangères. RTL a enquêté pour en savoir plus sur ces Français décédés dans ce tremblement de terre.

Parmi eux, il y a d'abord un jeune couple franco-marocain, Younes et Samira. Habitants de Meaux, en Seine-et-Marne, ils avaient entre 20 et 30 ans. Récemment mariés, ils étaient au Maroc pour leur voyage de noces. Tous deux ont perdu la vie dans l'effondrement d'une maison près de Marrakech.

Ils ont été enterrés lundi 11 septembre au Maroc, en présence de leur famille qui a voyagé depuis la France. Ce couple était bien connu des habitants de Meaux. Les mariés étaient investis dans la vie associative, notamment au sein de l'Association cultuelle des Musulmans de Meaux.

Son président leur a rendu hommage au micro de RTL, louant des bénévoles "au service de l'humanité" et très souriants. Une amie de Samira parle d'une femme d'une grande gentillesse, d'une grande douceur, un véritable rayon de soleil.

L'identité d'un homme demeure inconnue

Hélène, une mère de famille, figure également parmi les victimes. Elle a perdu la vie dans un village, entre Marrakech et Agadir, dans l'effondrement de la maison de son mari, franco-marocain. Son frère et son mari ont d'ailleurs été blessés lors de la secousse.

Leur prise charge a été difficile, tant la zone dans laquelle ils se trouvaient était impraticable. Depuis, ils ont été admis à l'hôpital militaire de Marrakech. Aucune information concernant leur état de santé n'a filtré, lundi 11 septembre au soir.

Enfin, un autre Français est mort à Agadir. Il a succombé à une crise cardiaque pendant le séisme. On ne connaît pas pour l'heure ni sa région d'origine, ni son identité.