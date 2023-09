DOCUMENT RTL - Maroc : le président d'une association décrit le couple français tué au Maroc

Un puissant séisme a frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre, provoquant d’énormes dégâts et semant la panique dans plusieurs villes du pays.

DOCUMENT RTL - Maroc : "On a versé énormément de larmes", confie une connaissance de deux victimes françaises

Le bilan du séisme au Maroc s'élève à près de 2.600 morts et autant de blessés, lundi 11 septembre. Il pourrait s'alourdir, car certaines victimes se trouvent encore sous les décombres, notamment dans les villages de l'Atlas.

Quatre Français ont trouvé la mort dans ce tremblement de terre, dont un jeune couple en voyage de noces aux alentours de Marrakech. Originaires de Meaux, en Seine-et-Marne, ils étaient très investis dans l'association islamique, culturelle et cultuelle, de la ville.

Radoine Khorchi, président de l'association, s'est confié à RTL : "C'est quelque chose qui nous a beaucoup affectés, on a versé énormément de larmes parce qu'on connait les familles, on connait ces deux jeunes". "C'était deux bénévoles très investis [...] Ils avaient tout le temps le sourire, toujours disponible et au service de l'humanité", s'est-il souvenu.

Ils participaient ainsi à la distribution de colis alimentaires pour les plus démunis. "Ils aimaient la vie et étaient investis dans ce qu'ils faisaient. Toujours au service des plus démunis", a conclu Radoine Khorchi.

