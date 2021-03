"Paix à ton âme Papa" : Jamel Debbouze rend hommage à son père décédé

publié le 17/03/2021 à 02:12

L'humoriste Jamel Debbouze est en deuil. Selon le site de L'Opinion Maroc, Ahmed Touzani, le père de l'humoriste est décédé d'une "maladie fulgurante" à l'âge de 71 ans le dimanche 14 mars. Jamel Debouzze s'est rendu à Marrakech pour les funérailles de son père.

Sur son compte Instagram, l'humoriste a rendu hommage à son père en postant une photo de ses parents : "Paix à ton âme Papa. Merci pour tout. On ne t’oubliera jamais", a-t-il écrit en légende. L'épouse de Jamel Debbouze, la journaliste Mélissa Theuriau a aussi rendu hommage à son beau-père sur Instagram : "Repose en paix ba et veille sur mima. Tes enfants et petits-enfants ne t’oublieront jamais".

En 2018, l'humoriste s'était confié sur les relations qu'il entretenait avec son père dans l'émission "Sept à huit" : "Il nous aimait à sa manière, avec sa façon à lui. Mon père est né dans une étable, comme Jésus, avec de la paille et des chèvres autour de lui (...) alors forcément, c'est un monde qui nous sépare".