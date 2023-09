INVITÉ RTL - Séisme au Maroc : "On ne peut pas polémiquer alors que les gens sont en train de crever", dit Tahar Ben Jelloun

Selon le tout dernier bilan, le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre a fait 2.122 morts. "Il va y avoir beaucoup plus de morts parce que les secours n'arrivent pas à accéder à des villages totalement isolés par les décombres. Ce chiffre va malheureusement être plus élevé", regrette Tahar Ben Jelloun, écrivain franco-marocain, prix Goncourt en 1987. "Je n'ai pas pris conscience de l'ampleur" au moment des secousses, raconte l'écrivain.

Le Maroc a annoncé dimanche 10 septembre avoir accepté l'aide de quatre pays seulement après le puissant séisme qui l'a frappé : l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis, mais pas encore celle de la France. "Le Maroc veut montrer qu'il est capable de gérer une situation catastrophique", estime Tahar Ben Jelloun.

Mais selon lui, le contexte ne doit pas laisser de place à la polémique : "L'ambassadeur de France a tout de suite mis en place une cellule de crise, il est très actif. (...) On ne peut pas polémiquer là-dessus alors que les gens sont en train de crever, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de la polémique alors que les gens attendent qu'on vienne les retirer des décombres".

