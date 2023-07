Russie : tête coupée, lingots d'or, perruques... la villa de Prigojine exhibée par Moscou

Il avait disparu après la tentative de mutinerie avortée du groupe Wagner : Evgueni Prigojine était, en fait, en Russie. Et plus précisément à Saint-Pétersbourg, où sa villa a d'ailleurs été perquisitionnée par les services de sécurité russes, qui se sont empressés de diffuser des images d'un pied-à-terre à la décoration pour le moins douteuse.



Une photo de tête coupée a notamment été retrouvée, selon les médias qui ont flouté le cliché. La perquisition date du 25 juin, on y découvre cet immense manoir au bout d'une allée, dans un grand parc. Les images montrent des armes : pistolets et kalachnikovs, lingots d'or, liasses de billets, des roubles, des dollars et même des passeports… Le patron de Wagner se fait appeler parfois Prigojine, mais aussi Oleg Semionov ou encore Vladimir Bobrov.

Au fil des pièces ornées d'un sol en marbre noir et blanc et de tentures aux fenêtres, ainsi que de lustres dorés… On découvre un véritable royaume du mauvais goût. Dans un placard se trouvent des perruques et des fausses barbes, ainsi qu'une série de selfies d'Evgueni Prigojine portant ces postiches. Puis, à côté d'une immense salle de bain avec jacuzzi, se trouve une chambre d'hôpital équipée de tout le matériel nécessaire pour des soins intensifs.

S'ajoute à cet inventaire une énorme masse, un gigantesque marteau posé par terre : dessus, on peut lire "À utiliser en cas de négociation importante". La masse est l'un des symboles du groupe Wagner. L'arme est utilisée pour torturer ou exécuter les ennemis.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info