Rébellion en Russie : y aura-t-il vraiment aucune poursuite contre Evguéni Prigojine ?

Après la rébellion d'Evguéni Prigojine et du groupe Wagner, et l'accord trouvé, le Kremlin avait indiqué que les poursuites contre le chef de la milice seraient annulées. Mais, lundi 26 juin, les agences de presse russes ont indiqué d'Evguéni Prigojine est toujours visée par une enquête pénale pour appel à la mutinerie armée. Le parquet général n'a pas clos l'affaire. Evguéni Prigojine ne donne aucun signe de vie depuis samedi soir.

En Russie, les mesures de sécurité instaurées pendant le soulèvement ont été levées, Moscou veut afficher un retour à la normale. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, qu'on disait sur la sellette, est réapparu à la télévision russe, dans une vidéo non datée.

La diplomatie internationale tente, quant à elle, d'analyser les faits du week-end. Le chef de la diplomatie européenne s'est inquiété de l'instabilité politique dans une puissance nucléaire, mais la solidarité européenne avec l'Ukraine se poursuit, a confirmé Josep Borrell : "Il est plus important que jamais de continuer à soutenir l'Ukraine. Ce qui s'est passé ce week-end prouve que la guerre contre l'Ukraine est en train de fissurer le pouvoir russe, et affecte son pouvoir politique. Nous surveillons de près ce qu'il se passe, mais il faut soutenir l'Ukraine plus que jamais, et c'est ce que nous ferons."

L'Union européenne bien de confirmer une nouvelle aide financière de 3,5 milliards d'euros pour Kiev.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info