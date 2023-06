Rébellion en Russie : où se trouve Evguéni Prigojine ?

La télévision publique russe a diffusé lundi des images du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, en train d'inspecter les forces russes en Ukraine, sa première apparition publique après la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner. Clairement, le Kremlin cherche à faire passer un message, le ministre de la Défense est toujours là, Vladimir Poutine n'a donc pas fait suite aux demandes répétées de Wagner qui demandait sa démission. Avec ces images, le pouvoir russe veut montrer qu'il tient toujours les rênes, que Wagner ne lui impose aucun calendrier.

De son côté, Evgueni Prigogine, n'a plus donné signe de vie depuis samedi soir. L'homme qui a fait trembler Vladimir Poutine s'est volatilisé. On l'a vu partir de Rostov samedi soir et depuis, plus rien. A-t-il même seulement quitté la Russie ? Impossible à dire. Sa situation est de plus en plus délicate, des fortes dissensions apparaissent au sein de la milice Wagner suite à sa volte-face.

Selon les Occidentaux, cette rébellion a révélé les divisions, les fissures au sein du camp de Vladimir Poutine. Le président russe sort fragilisé de cette crise. Pour preuve, l'attentisme de l'armée et de la population quand les blindés de Wagner sont entrés dans la ville de Rostov puis ont remonté vers Moscou. Aucune résistance notable. On a vu le pouvoir et l'armée dans un grand désarroi, une chose impensable il y a encore quelques jours. Et puis, Prigogine a sans doute bénéficié de soutiens très haut placés pour lancer son opération, des personnes qui étaient prêtes à lâcher Vladimir Poutine.

