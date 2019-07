et AFP

publié le 29/07/2019 à 11:39

L'opposant numéro 1au Kremlin, Alexeï Navalny, a été hospitalisé dimanche 28 juillet après une réaction allergique qualifiée de "bizarre" par son entourage. Il a vraisemblablement été victime d'un "agent toxique", a estimé son médecin personnel.

"Je présume que la cause de la maladie d'Alexeï Navalny peut être un certain agent toxique", a écrit Anastasia Vassilieva sur sa page Facebook. Elle a expliqué se baser sur les informations dont elle dispose sur ses symptômes, ainsi que sur l'attitude "bizarrement nerveuse" du personnel de l'hôpital, qui l'a laissé voir son patient mais pas l'examiner. Un représentant du centre hospitalier s'est contenté d'indiquer que l'état de l'opposant était "satisfaisant" et sa température normale.

Hospitalisé officiellement pour une réaction allergique, Alexeï Navalny souffre notamment d'un gonflement des paupières et de multiples abcès sur le cou, le dos, le torse et les coudes, indique son médecin. Il venait tout juste d'être renvoyé en prison, à deux jours d'un rassemblement de l'opposition pour des élections libres, qui s'est soldé samedi par plus de 1.400 arrestations à Moscou, selon une ONG.

Cette hospitalisation alerte l'opposition qui ne croit pas à une allergie hasardeuse. "L'origine de la réaction allergique n'a pas été détectée. Toute sa vie durant, Alexeï n'a jamais eu de réaction allergique", a relevé la porte-parole de l'opposant, Kira Iarmych, sur Twitter.