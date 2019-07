et AFP

publié le 29/07/2019 à 07:49

Un homme a ouvert le feu lors d'un festival de gastronomie à Gilroy, au sud de San Francisco, ont rapporté des médias américains ce dimanche 28 juillet. Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs personnes blessées. L'auteur de la fusillade a été abattu, a affirmé la police.

"Des policiers étaient dans les parages et ont repéré en moins d'une minute le suspect qui a été visé et tué", a déclaré à la presse le chef de la police locale, selon lequel des recherches restaient en cours pour retrouver un éventuel complice.



Des images de la chaîne de télévision NBC News montrent des festivaliers en train de courir alors que des coups de feu retentissent au Festival de l'ail de Gilroy, l'un des plus importants festivals de gastronomie du pays, à 48 kilomètres au sud de San José. La chaîne a également rapporté le témoignage d'une femme, Julissa Contreras, qui dit avoir vu un homme blanc d'une trentaine d'années ouvrir le feu avec un fusil. "Je pouvais le voir tirer dans toutes les directions. Il ne visait personne en particulier. C'était juste de gauche à droite, de droite à gauche", a raconté Julissa Contreras, citée par NBC News. "Il était manifestement préparé pour ce qu'il faisait", a-t-elle estimé.