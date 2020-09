et AFP

19/09/2020

C'est une surprenante découverte qu'a fait un agent d'entretien à l'aéroport londonien d'Heathrow vendredi 18 août. Nettoyant un avion de la compagnie américaine United Airlines revenant des États-Unis, l'homme est tombé sur un glock 19 semi-automatique chargé, et posé sur un siège.

L'arme appartient en fait à un policier chargé de la protection du chef de la diplomatie britannique Dominic Raab. À la suite de l'incident, le garde du corps a été mis a pied, selon la police britannique, une information relayée par le tabloïd anglais The Sun.

"Nous sommes au courant de l'incident survenu dans un vol vers le Royaume-Uni vendredi 18 septembre, et nous prenons cette affaire très au sérieux", a indiqué un porte-parole de la Metropolitan Police. "Le policier impliqué a depuis été relevé de ses fonctions opérationnelles le temps de mener une enquête interne sur les circonstances", a-t-il ajouté.

Accident similaire en février

Le ministre Dominic Raab s'était rendu à Washington pour tenter d'apaiser les inquiétudes de son partenaire américain liées au Brexit. Le Britannique avait notamment rencontré sur place le sénateur américain Jim Risch pour discuter des situations politiques en Biélorussie, Chine et Afrique, et des échanges économiques entre Grande-Bretagne et États-Unis.

L'incident n'est pas anodin pour le gouvernement britannique. En février, le policier chargé de la protection de l'ancien Premier ministre conservateur David Cameron avait oublié son pistolet et le passeport de l'ancien Premier ministre dans les toilettes d'un avion.