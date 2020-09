Coronavirus au Royaume-Uni : Boris Johnson n'exclut pas un reconfinement

publié le 19/09/2020 à 12:11

En Europe, où le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril, le niveau de transmission est jugé "alarmant" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et conduit les autorités de plusieurs pays à resserrer la vis.

Le gouvernement britannique n'exclut pas de recourir à un nouveau confinement général pour toute l'Angleterre, si les mesures locales ne suffisent pas. Les cas quotidiens ont dépassé les 3.000 depuis plusieurs jours au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 41.700 morts.

"Il est clair que nous voyons une seconde vague approcher. On l'a vue en France, en Espagne, dans toute l'Europe. C'est inévitable qu'elle arrive dans ce pays aussi. Après je ne veux pas d'un deuxième confinement national total. Ce que nous voulons c'est que notre économie fonctionne autant que possible mais clairement quand on regarde ce qui est en train de se passer il faut aussi se demander s'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Toutes les options restent sur la table", a indiqué le Premier ministre Boris Johnson.

De nouvelles restrictions

De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur vendredi 18 septembre dans le nord-est de l'Angleterre, concernant deux millions de personnes : les rencontres entre personnes de différents foyers sont interdites, un couvre-feu est appliqué de 22h à 5h dans les lieux de divertissement.

Le maire de Londres Sadiq Khan a annoncé l'annulation du feu d'artifice du Nouvel an dans la capitale britannique.