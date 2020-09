Royaume-Uni : porté disparu, il se présente à son propre appel à témoin

publié le 09/09/2020 à 22:17

La presse était convoquée, ce mercredi 9 septembre, dans le célèbre Tan Hill Inn, un pub rustique situé dans le parc national des Yorkshire Dales, en Angleterre. La famille de Harry Harvey souhaitait que le plus grand nombre de personnes possible sachent que cet homme de 80 ans était encore porté disparu, quatre jours après être parti en randonnée et malgré les recherches policières.

Mais un invité surprise est venu perturbé le cours de cet événement : Harry Harvey, le disparu, en personne. Un photographe l'avait aperçu dans la nature peu avant, avertissant les secouristes en montagne, qui l'ont ensuite amené au lieu de rendez-vous, explique le média américain CNN.

La scène des retrouvailles avec la famille, et les explications de l'octogénaire, ont été diffusées sur la page Facebook du Tan Hill Inn. S'ils sont ravis de l'avoir trouvé, ses proches ne comptent pas l'autoriser à repartir en randonnée de sitôt.