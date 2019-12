publié le 13/12/2019 à 08:32

Au Royaume-Uni, les élections législatives ont donné Boris Johnson, le Premier ministre conservateur pro-Brexit, vainqueur à la majorité absolue. "On sort de l'interrogation Brexit ou pas Brexit, il y aura désormais Brexit, c'est certain", indique Thierry Breton sur RTL.

L'accord de sortie doit être soumis la semaine prochaine à l'Union européenne, "tout laisse à penser qu'il sera accepté par le Parlement et donc un retrait (du Royaume-Uni ndlr) le 31 janvier", ajoute le commissaire européen.

"On sera dans l'après Brexit à partir du 1er février" avec des "négociations commerciales extraordinairement complexes entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, estime-t-il. Les uns et les autres vont défendre leurs points de vues, (...) normalement cela dure un an, ça peut durer jusqu'en 2022. Plus c'est long moins c'est bon pour l'économie", rappelle Thierry Breton.