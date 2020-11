publié le 05/11/2020 à 14:52

Il en volerait presque la vedette aux candidats eux-mêmes. Pendant que les Américains (et le monde) attendent avec impatience l'issue de la présidentielle, médias et journalistes s'agitent pour occuper l'antenne et expliquer les tenants et aboutissants de ce duel ultra-serré entre Donald Trump et Joe Biden.

Un exercice d'équilibriste rendu complexe, tant par la singularité du système électoral des grands électeurs que par la profusion de données à prendre en compte, mais qu'un présentateur américain de CNN semble maîtriser sur le bout des doigts. Ou plutôt du bout des doigts.

Car, à 57 ans, John King a beau être l'un des vétérans de la chaîne d'information d'Atlanta, il manipule la tablette géante (où est représentée la carte électorale des États-Unis) comme personne. Debout des heures durant près de ses "magicals walls", le flegmatique journaliste explique depuis mardi comment on voté les Américains, en faisant preuve d'une fascinante pédagogie.

Le roi du "magical wall"

Zoomant et dézoomant à sa guise entre Etats démocrates et républicains, indiquant les spécificités de chaque comté, John King rappelle aux nombreux téléspectateurs qui le regardent jouer de ses cartes avec mastria, que les "maths", "et non la politique", restent la règle en matière de dépouillement. "Une magnifique démonstration de la démocratie à l'oeuvre", répètent à l'envie ses collègues de CNN. Et tandis que les résultats des Etats-clés se font attendre, lui répète inlassablement son mantra : "Patience, patience, patience".

Un sang-froid et une assurance qui ont impressionné jusqu'aux internautes français branchés sur le network américain. "Avec lui, le 'very quickly' perd tout son sens" fait remarquer une journaliste de CNews. John King et ses cartes sont même devenus un mini-phénomène sur Twitter, certains vantant son professionnalisme.

Tu l'engages pour faire de l'info trafic et il te donnera tous les embouteillages, les itinéraires secondaires à suivre, l'historique du réseau routier et le nom de tous les passagers bloqués dans leur voiture. Légende #JohnKing #Elections2020 pic.twitter.com/PkfOzU69Y5 — Olivier Bonfond (@OBonfond) November 5, 2020

THE KING IS BACK. pic.twitter.com/3owFJKzPO7 — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 4, 2020

D'autres se moquant de son endurance impressionnante : "Et il est de retour ! Ils ne laissent pas cet homme dormir !", peut-on lire.

And he’s back! They don’t let this man sleep! 😂😂 #JohnKing pic.twitter.com/v1XvNvkZDi — El Osito Del Bronx (@elositodelbronx) November 4, 2020

Des twittos parodiant encore la précision de ses gestes.

À en croire Twitter, l'Amérique n'a peut-être toujours pas de président, mais une chose est sûre, c'est qu'elle a déjà un "roi" : John King.