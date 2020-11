Présidentielle américaine : non, Joe Biden n'a pas avoué une fraude électorale

publié le 05/11/2020 à 11:04

Avant d’être président des États-Unis, Donald Trump était, entre autres, entrepreneur immobilier. Il connait donc la valeur de l’investissement. Là, il fait la même chose mais appliqué à une soirée électorale.

Depuis hier, Trump se déchaine sur Twitter, en accusant les démocrates de triche. Il s'étonne du retour de Biden dans certains États alors que lui-même était en tête. Il évoque des bulletins surprises, des bulletins qui disparaissent et ré-apparaissent. Ses supporters publient des messages expliquant que dans les États où Biden est en tête, il y a plus de votants que d’inscrits.

Bref, le complot démocrate est en train de renverser l'Amérique. Et ce n’est même pas les républicains qui l’affirment : c’est Joe Biden lui-même qui a expliqué le système de triche électoral qu’il a organisé. "Nous avons mis en place, je pense, l’organisation d’une fraude électorale la plus vaste et la plus inclusive de l’histoire de la politique américaine", dit-il dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Étonnant aveux de celui qui brigue la Maison Blanche, qui pourrait devenir le prochain président américain et qui avoue son forfait en public. Cette vidéo n’est pas fausse mais les propos ont été détournés.

Un simple lapsus

En vérité, elle date du 24 octobre. Elle est issue d’un podcast américain intitulé Pod save America. L’extrait de l’interview de Joe Biden diffusé dure 30 secondes, sur un entretien de 26 minutes avec l’ex-vice-président de Barack Obama. Au milieu de l’entretien l’intervieweur demande à Joe Biden quel est le message qu’il veut transmettre à ceux qui vont voter, ainsi qu’à ceux qui ont déjà voté. Et c’est là qu'il prononce cette phrase sur la mise en place de la plus grande fraude de l’histoire...

Mais quand on écoute la suite, on se rend compte qu’il s’agit d’un lapsus. Biden en effet fait référence au Civic Engagement and Voter Protection Team, mise en place par les démocrates au moment de la présidence Obama. Ce programme vise à combattre la fraude électorale. Biden est connu pour être le roi du lapsus, voire de la gaffe. Elles sont même répertoriées par certains mais non, il n’a pas avoué avoir organisé la plus grande fraude de l’histoire électorale américaine.

Pourtant, dès le 24 octobre, la porte-parole du candidat républicain publie sur les réseaux sociaux cette vidéo détournée. Plus de 7 millions de vues. Donald Trump comme son fils feront référence à cette vidéo comme une preuve de la fraude par correspondance. Un scénario déjà écrit par les partisans de Donald Trump grâce à une vidéo tronquée.

Cela n’a pas empêché 63, 9 millions d’électeurs d’opter pour le vote via courrier. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ne fait pas toujours une vérité.