Rébellion en Russie : cinq questions toujours en suspens après le coup de force avorté de Wagner

Après un week-end bien tourmenté, Moscou s'est réveillée ce lundi 26 juin avec la volonté de donner l'image d'un retour à la normale. La capitale russe a levé les mesures de sécurité instaurées pendant le soulèvement du groupe paramilitaire Wagner, une crise sans précédent. De nombreux représentants Occidentaux, d'Emmanuel Macron à Antony Blinken, en passant par le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, pointent du doigt la fragilité de la Russie et de Vladimir Poutine.

Selon Camille Grand, spécialiste des questions de défense et invité de RTL ce lundi, "la désorganisation des forces russes et les troubles qui ont marqué cette tentative de rébellion sont à l'avantage des Ukrainiens". L'ex-secrétaire général adjoint de l'Otan ajoute même "qu'il y a eu un moment, dans la journée de samedi, où les Ukrainiens étaient sans doute même un peu trop optimistes". En fin de compte, la rébellion avortée de Wagner laisse en suspens 5 grandes questions.

1. Où se trouve Prigojine ?

La dernière apparition du patron de Wagner, Evguéni Prigojine, remonte à samedi soir, quand il a quitté sous les applaudissements de certains habitants la ville russe de Rostov, où il avait pris le contrôle d'un QG militaire. Depuis, il n'a plus donné signe de vie, comme volatilisé. A-t-il même seulement quitté la Russie ? Impossible à dire. Le Kremlin a juré que le chef de Wagner avait "la parole" de Vladimir Poutine pour pouvoir quitter le territoire russe librement vers le Bélarus, pays allié de Moscou, et qu'il ne serait pas poursuivi pénalement. Sa situation est de plus en plus délicate, des fortes dissensions apparaissent au sein de la milice Wagner à la suite de sa volte-face.



À écouter RÉBELLION EN RUSSIE - Où se trouve Evguéni Prigojine ? 00:01:36

Wagner semble compromis en Ukraine Dominique Trinquand

2. Quel avenir pour Wagner ?

Invité de RTL Midi ce lundi 26 juin, le général Dominique Trinquand estime que l'avenir de Wagner "semble compromis en Ukraine puisqu'il a été convenu que les combattants qui n'ont pas participé à la rébellion puissent intégrer l'armée russe". En Ukraine, "il me semble qu'il y a un coup d'arrêt qui a été donné. On ne parle plus de Wagner comme une milice autonome. C'était une milice qui prenait la place de l'armée, voire qui rentrait en compétition avec l'armée. Il y avait un rôle anormal qui avait pris une importance démesurée en Ukraine", ajoute-t-il.

À écouter RÉBELLION EN RUSSIE - Dominique Trinquant est l'invité de RTL Midi 00:04:50

3. Quelles conséquences pour les généraux ?