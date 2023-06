INVITÉ RTL - Rébellion en Russie : l'avenir de Wagner "compromis en Ukraine", selon le général Trinquand

Après le tumulte, place aux analyses. La Russie en apparence forte et unie est-elle en réalité morcelée et fissurée comme le pointent des représentants Occidentaux, d'Emmanuel Macron à Antony Blinken, en passant par le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell ? Invité de RTL Midi ce lundi 26 juin, le général Dominique Trinquand, "partage complètement" ce point de vue. L'expert en relations internationales estime également que l'avenir de Wagner "semble compromis en Ukraine puisqu'il a été convenu que les combattants qui n'ont pas participé à la rébellion puissent intégrer l'armée russe".

En Ukraine, "il me semble qu'il y a un coup d'arrêt qui a été donné. On ne parle plus de Wagner comme une milice autonome. Prigojine doit partir en Biélorussie, on ne l'entend plus sur les réseaux... C'était une milice qui prenait la place de l'armée, voire qui rentrait en compétition avec l'armée. Il y avait un rôle anormal qui avait pris une importance démesurée en Ukraine", ajoute-t-il. Selon l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, cette rébellion "va changer quelque chose pour le front. Il faut rappeler que le groupe Wagner est le seul à avoir remporté une victoire pour les Russes en un an. Au prix de pertes énormes".

"L'armée russe depuis un an, est uniquement sur la défensive, n'a pas été capable de monter des offensives. (...) Wagner a jeté l'éponge mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions qui se posent et des fissures dans le système russe", explique le général Trinquand.



