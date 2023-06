Rébellion de Wagner : comment est-elle vécue et traitée en Russie ?

Evgueni Prigojine, le très puissant chef de la milice Wagner, a tenté samedi 24 juin un coup de force contre le commandement militaire russe. Après avoir pris le quartier général de Rostov, il a menacé de marcher sur Moscou, avant de se raviser et d’annoncer le retour de ses hommes dans leurs camps.

Vladimir Poutine n'a rien dit et d'après son porte-parole, il n'a pas l'intention de le faire dans les prochains jours. C'est un classique en Russie. Le président s'est exprimé samedi pour dénoncer un coup de poignard dans le dos et appelé à l'unité pour préserver la nation.

Après cela, c'est son porte-parole qui monte au front pour expliquer et décrypter la parole présidentielle dans les médias qui reprennent tous les communiqués officiels. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité à montrer des images des différents barrages ou même de Prigojine dans le quartier général de l'armée russe à Rostov.

C'est dans ce contexte que les Moscovites partent travailler en ce jour qui devait être chômé. Mais, le maire a laissé le choix aux employeurs de faire venir ou pas leurs employés au travail. Des voitures de police sont toujours stationnées aux points stratégiques des grandes artères, régime antiterroriste oblige. À n'en pas douter, les événements de samedi seront abondamment discutés autour du café. Car même les Russes ont du mal à comprendre ce qu'il s'est passé.

