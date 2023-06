Rébellion de Wagner en Russie : ce qu'il faut retenir des annonces de Poutine

Lundi 26 juin, les Russes et l'ensemble de l'Union européennes étaient pendus aux lèvres de Vladimir Poutine, qui avait annoncé plus tôt dans la journée une "série d'annonces importantes". Très attendues, ces annonces laissent pourtant de nombreuses incertitudes et interrogations concernant la capacité du président russe à poursuivre la guerre.

Vladimir Poutine a tenu à revenir sur la rébellion du groupe de mercenaires Wagner, mené par Evgueni Prigojine, un proche du Président. "La solidarité du peuple russe fait que toute tentative de chantage et de mutinerie sont vouées à l'échec", a-t-il déclaré, soulignant que "la révolte armée aurait été étouffée de toutes les façons".

Dans son discours et sans jamais évoqué le nom de Evgueni Prigojine, Vladimir Poutine a salué "certains commandants de Wagner", dont "le courage a été détourné" d'après lui. Il a ensuite invité les miliciens à rejoindre l'armée russe ou à se rendre en Biélorussie avec leur famille. "Libre à vous de faire ce choix", leur a-t-il lancé.

"Une issue fratricide"

"Dès le début des événements, des mesures ont été prises sur mes instructions directes afin d'éviter une grande effusion de sang", a poursuivi le président russe, avant de préciser que "les organisateur de cette rébellion voulaient que les Russes s'entretuent. Vladimir Poutine impute la faute à l'Ukraine et à l'Occident, qui sont pour lui les commanditaires de cette révolte, indiquant une "issue fratricide", évitée de justesse par son intervention.

À la suite de cette allocution télévisée, le Président russe a également remercié ses responsables de la sécurité "pour leur travail lors de la rébellion", lors d'une réunion diffusée en partie à la télévision.