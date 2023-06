Rébellion de Wagner en Russie : Vladimir Poutine menacé ou affaibli ?

Sujet du jour. Le vendredi 23 juin, le sulfureux patron de la milice russe "Wagner", Evgueni Prigojine, allié de Vladimir Poutine, s'est retourné contre le Kremlin. Une spectaculaire volte-face qui a fait trembler la Russie en l'espace de quelques heures.



Le chef de la milice accuse l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur des théâtres d'opérations où se trouvaient ses hommes. Il affirme disposer de 25.000 hommes et appelle les soldats de l'armée régulière à se joindre à lui, en se disant "prêt à mourir pour sauver l'armée russe".

L'homme s'est défendu de tout "coup d'État militaire" et s'est rendu le samedi matin à Rostov-sur-le-Don, un lieu stratégique du commandement russe, à seulement 100 km de la frontière ukrainienne. Quelques heures plus tard, Vladimir Poutine prend la parole sur ces attaques à la télévision.

Le samedi 24 juin dans la soirée, soit moins de 24 heures après les faits, le chef de Wagner, Evgueni Prigojine fait demi-tour et met fin à sa révolte. Un accord pour acheter la paix est signé.

C'est la première fois que Vladimir Poutine accepte de négocier. Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, a assuré qu'il avait obtenu le retrait des hommes de Wagner après que le président russe lui a demandé sa médiation.



Pourquoi on en parle ? Vladimir Poutine, est-il un homme menacé ? En ressort-il affaibli ? S'agit-il d'un coup politique ou il y avait-il une volonté de pression ?

Analyse. "Il a réagi de manière très vive, surtout concernant le projet d'intégration de sa milice, l'armée russe régulière, cela faisait un certain moment qu'il critiquait le haut commandement, le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou, le major Valeri Guerassimov, et d'autres chefs militaire russe, sans directement viser Poutine". "Il dénonçait fortement les faux récits sur la justification de la guerre russe contre l'Ukraine, particulièrement la menace de l'Otan, et celle de la nazification", explique Nicolas Tenzer, expert des questions stratégiques, spécialiste de la Russie, qui tient le blog "Tenzer Stragics".

Et d'ajouter : "Il a montré la faiblesse du pouvoir de Poutine. C'est la première fois en 23 ans que Poutine négocie avec quelqu'un et cède".





