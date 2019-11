publié le 20/11/2019 à 12:05

Pete Buttigieg, candidat démocrate à la présidentielle, s'envole dans les sondages et arrive maintenant en tête dans les deux premiers États de la primaire que sont l'Iowa et le New Hampshire. Il est à 25% et distance de 9 et 10 points ses adversaires, alors qu’il était encore inconnu il y a un an.

S'il faut rester prudent sur les chiffres, une tendance très nette se dégage. De plus, Pete Buttigieg collecte bien plus de dons que le favori Joe Biden qui est sur la même ligne centriste.

À 37 ans, il est la révélation de la campagne alors qu'il n'est que le maire de South Bend, une petite ville de l'Indiana, un État conservateur du Midwest. Après des études à Harvard et Oxford, il s'est battu en Afghanistan.

Aujourd'hui marié à un homme, Pete Buttigieg fait campagne en parlant souvent de sa foi pour contester la politique de Donald Trump, soutenu par les conservateurs religieux. "La foi est un principe important. Ces valeurs ont été kidnappées. Dieu n'a pas de parti politique (préféré)", a-t-il répondu en français au micro de RTL dans l'Iowa.

Mark Zuckerberg soutient-il Pete Buttigieg ?

Selon le site économique Bloomberg, Mark Zuckerberg a en effet recommandé plusieurs embauches dans le cadre de la campagne de Pete Buttigieg, l'un des candidats à l'investiture démocrate, en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre 2020.

Le PDG du réseau social aurait ainsi envoyé différents courriels à Mike Schmuhl, le responsable de campagne de Buttigieg, en lui suggérant des candidats pour des postes au sein de son équipe de campagne. Une initiative également prise par Priscilla Chan, l'épouse de Mark Zuckerberg. Des recommandations confirmées par le porte-parole de la campagne de Buttigieg, et qui auraient abouties à deux occasions.