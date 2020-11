Quels recours possibles pour Donald Trump après la victoire de Joe Biden ?

publié le 08/11/2020 à 17:50

Les États-Unis ont élu, samedi 7 novembre, leur nouveau président. Après quatre jours d'attente, le candidat démocrate a donc gagné la course à la Maison Blanche. Pourtant, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite et compte bien user de tous les recours possibles pour contester les résultats avant la fin de son mandat.

"Joe Biden est le président élu, mais Donald Trump reste le président en exercice jusqu'au 20 janvier 2021 à midi", rappelle Jean-Éric Branaa, spécialiste des États-Unis. Il reste encore plusieurs étapes avant la prestation de serment du nouveau dirigeant, comme le veut la Constitution américaine.

Pendant toute la période de dépouillement, le candidat républicain a multiplié les accusations de fraudes. Pour le spécialistes, "ces contestations sont légitimes dans ce pays démocratique. Donald Trump peut aller devant les tribunaux, mais devra apporter des preuves aux juges."

Autre annonce de Donald Trump : un recours à la Cour suprême, la plus haute juridiction des États-Unis. Or, pour Jean-Éric Branaa, "quand on parle d'aller à la Cour suprême, on va un peu vite". Particulièrement avec des juges conservateurs, comme la récemment nommée Amy Coney Barrett, qui ont "une lecture très littérale de la Constitution." Car il y a un principe aux États-Unis précise le spécialiste : "le fédéral ne s'occupe pas des affaires des États et les États ne peuvent pas interférer sur les affaires fédérales."