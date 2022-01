Quelles compagnies aériennes ont affiché le moins de retards en 2021 ?

Des avions de la compagnie japonaise All Nippon Airways

C'est un bilan annuel qui est scruté chaque année par les voyageurs du monde entier. En ce début d'année 2022, l'entreprise spécialisée dans le secteur de l'aviation Cirium a rendu son verdict concernant la ponctualité des différentes compagnies aériennes durant l'année 2021.

Selon les résultats de cette étude repérée par Capital, le classement fait la part belle aux compagnies japonaises puisque All Nippon Airways et Japan Airlines caracolent nettement en tête en affichant des taux de ponctualité de 95,04% et 94,13% sur l'ensemble de leurs vols sur l'année écoulée. La russe Aeroflot complète le podium (91,05%) d'une année où l'ensemble du secteur a une nouvelle fois été perturbé par la crise sanitaire de la Covid-19.

À l'échelle des vols européens, la compagnie low cost espagnole Vueling affiche un impressionnant taux de ponctualité de 92,13%. Si d'autres compagnies, à l'image d'Iberia Express (91,8%), Norwegian Air Shuttle (91,54%), Aeroflot (91,05%) ou encore Iberia (90,3%) représentent fièrement le Vieux Continent, aucune représentante française ne figure dans le top 10, souligne l'étude.