Pourquoi les hublots dans les avions sont-ils ovales ?

Le droit de vote à 16 ans, le feuilleton de la chasse traditionnelle et pourquoi des hublots ovales

Le trafic aérien est loin d’avoir retrouvé son niveau d’avant la pandémie et les compagnies françaises réclament donc le maintien des aides de l’État. Ces nouvelles nous donnent envie de parler aéronautique et plus précisément de la forme de ces hublots.

Il faut savoir que s'ils sont ovales et non carrés ou rectangulaires, c’est pour vous éviter que les avions se crashent. À l’altitude de croisière, 10.000 mètres, la pression est trois fois plus importante dans la cabine pressurisée qu’à l’extérieur. Conséquence : la carlingue enfle. Les hublots arrondis permettent d’avoir une meilleure répartition de la pression, comparée à des hublots à angles droits, ça évite la création de microfissures qui peuvent à terme s’avérer fatales.

Dans les années 50 , des hublots carrés ont causé des accidents mortels. Pour encore plus de sécurité dans le futur, on aura peut-être des avions avec des hublots virtuels. C’est déjà le cas en 1ère classe sur certains appareils de la compagnie Emirates.