Air France intègre le Top 10 des compagnies aériennes, une première

C'est un résultat historique pour Air France. Selon le classement des 100 meilleures compagnies aériennes de la planète publié chaque année par l'agence de notation Skytrax, la compagnie française a effectué un bond spectaculaire puisqu'elle a gagné 13 places par rapport à 2019 et intègre pour la première fois le Top 10.

Comme l'indique BFMTV, c'est Qatar Airways qui remporte la palme, pour la sixième fois depuis la création de ce classement en 1999. La Compagnie du Golfe s'est également vu remettre les récompenses de la meilleure classe Affaires, du meilleur siège en classe Affaires et de la meilleure compagnie du Moyen-Orient.



Singapore Airlines est classé deuxième et remporte également les prix de meilleur équipage de cabine et de meilleure Première classe. All Nippon Airways complète le podium et s'octroie aussi les prix de meilleurs services aéroportuaires et de compagnie aérienne la plus propre de la planète.

Pour établir son classement, Skytrax a sondé plus de 13 millions de passagers de 350 compagnies aériennes pendant 23 mois (de septembre 2019 à juillet 2021) sur leurs expériences de vol. Les voyageurs étaient notamment appelés à donner leur avis concernant leur facilité de réservation en ligne, leur temps d'attente, la livraison des bagages ou encore les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19.