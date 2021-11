Les prix des billets d’avion vont flamber en 2022

Voyager en avion devrait vous coûter encore plus cher. En conséquence de l'augmentation du prix du pétrole, l’Association du transport aérien international a annoncé au mois de novembre qu'une flambée des prix des billets d'avion devrait avoir lieu pour 2022. Si la montée des prix du kérozène n'est pas une première, la pandémie mondiale liée au coronavirus a tout changé.

En effet, comme le révèle L'Express, les compagnies aériennes ont considérablement perdu d'argent ces derniers mois en raison de la pandémie et les pertes ne pourront, cette fois-ci, être comblées. À noter que le coût du carburant dans le prix d'un billet d'avion est estimé à 20%. Certaines compagnies low-cost montent jusqu'à 35% et seront, de fait, beaucoup plus impactées par la hausse du pris du carburant.

Si, pour le moment, les compagnies sont sur leurs réserves de carburant de 2020, la hausse devrait être effective à partir du début de l'année 2022, soit dans deux mois environ. C'est donc un casse-tête pour toutes les compagnies qui souhaitent à tout prix éviter la désertion de leur clientèle, mais qui, à terme, seront contraintes d'augmenter leurs prix.